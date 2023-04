Schmidt revela que Grimaldo está apto. Gonçalo Ramos com vontade de ficar no Benfica

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Inter Milão para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e Roger Schmidt garantiu que Grimaldo está apto para o duelo com os italianos. Já Gonçalo Ramos abordou a renovação e destacou a vontade de continuar a jogar com a camisola encarnada.

Depois da derrota com o F. C. Porto para o campeonato, o Benfica volta a entrar em campo desta vez para disputar a Liga dos Campeões. A equipa de Roger Schmidt, que não vai poder contar com o castigado Otamendi, bem como os lesionados Draxler e Bah - Gonçalo Guedes e Ristic estiveram no relvado no treino desta manhã - vai medir forças com o Inter e o técnico garantiu que Grimaldo, que realizou trabalho de ginásio, está apto.

"Se Gilberto, Morato e Grimaldo vão jogar amanhã? Não vou anunciar o onze. Otamendi não joga amanhã, isso é certo, mas o Lucas Veríssimo e o Morato são dois centrais muito bons. É uma pena não terem jogado tanto esta temporada. Gosto muito da atitude e qualidade deles. Mas quando se têm dois defesas centrais que estão a jogar tão bem como o António e o Otamendi, é difícil para outros entrarem no onze. Um deles será titular e o outro poderá entrar. Certamente farão um bom jogo. O Grimaldo está apto", começou por dizer Roger Schmidt vincando que os dois duelos com os "Nerazzurri" podem ser definidos nos pormenores.

PUB

"Nestes quartos de final, fase a eliminar, devemos esperar sempre que o adversário jogue no melhor. Para ambas as equipas, vai ser muito importante. Tanto nós como o Inter estamos nas últimas oito equipas. Esperamos um adversário de topo, muito concentrado, que também é o que esperamos de nós. Queremos jogar o nosso melhor futebol e temos de estar preparados para uma equipa muito boa, com muita qualidade individual, muitas opções nos vários setores. Precisamos de estar no nosso melhor", vincou.

Gonçalo Ramos e a renovação: "A minha vontade é ficar no Benfica"

À semelhança do treinador do Benfica, o avançado garantiu que o desaire diante do F. C. Porto já foi ultrapassado pelos encarnados e destacou que o jogo de amanhã, tal como os outros, é "especial". Sobre a renovação, Gonçalo Ramos vincou que, agora, o pensamento está na Champions.

"Qualquer jogo esta fase da época e competição é especial e temos oportunidade de fazer um grande jogo contra uma grande equipa e vamos fazer o nosso melhor. O espírito está como sempre esteve. Quando ganhámos, não festejamos uma semana inteira. Não há tempo para desperdiçar novas oportunidades, temos jogos de três em três dias. Contrato? A minha vontade é estar no Benfica. Em relação à renovação, não há muito a dizer. O jogo de amanhã é o que realmente importa", concluiu.

O Benfica recebe, esta terça-feira, o Inter para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.