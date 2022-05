Schmidt só terá novo guarda-redes no caso da venda de Vlachodimos ou Helton Leite

Técnico deseja guardião forte no jogo com os pés, mas águia só vai ao mercado caso o grego ou o brasileiro sejam vendidos.

Adepto da pressão alta, o novo treinador das águias, Roger Schmidt, tem como alvo um guarda-redes que seja forte no jogo de pés e promova uma variante ofensiva. Apesar da vontade do técnico alemão, o JN sabe que o Benfica só admite ir ao mercado caso se verifique a saída de um dos dois atuais donos da baliza: Vlachodimos e Helton Leite. Ou seja, o treinador só terá um novo guarda-redes no plantel, caso o número um grego ou o habitual suplente brasileiro deixem a Luz. Svilar, que desempenhava a função de terceiro guarda-redes, finalizou contrato e vai seguir para a Roma, de José Mourinho. A vaga será ocupada por um elemento proveniente da formação.

As águias têm vários elementos referenciados pelo "scouting" para responder a potenciais saídas. O internacional turco Ugurcan Cakir, guarda-redes do Trapzonspor, que se sagrou, recentemente, campeão nacional, é um dos elementos validados pela estrutura. O guardião, de 26 anos, tem contrato até 2024 e está avaliado em 18 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".