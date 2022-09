Schmidtt: "Juventus é favorita"

Roger Schmidt. treinador do Benfica, assumiu nesta terça-feira, em Itália, que a Juventus é favorita no jogo de amanhã, frente aos encarnados, em Turim, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

"Frente ao este adversário não podemos ser favoritos. É uma grande equipa, muito experiente, com história, e o orçamento também é importante", realçou. No entanto, garantiu que as águias podem surpreender. "Se mostrarmos o nosso melhor nível podemos vencer em qualquer estádio".

O técnico alemão reconheceu que a próxima partida da Champions é difícil mas não confirmou se será a mais complicada, na presente temporada. "Para vencer qualquer jogo precisamos sempre de grandes desempenhos. Por exemplo, em Famalicão, foi muito difícil. Com a Juventus, se não conseguirmos vencer, tentaremos pelo menos ganhar um ponto".

PUB

Na Luz desde o verão, Schmidt assegurou que o Benfica tem de acreditar em si, durante os 90 minutos. "Só há seis jogos na fase de grupos, por isso temos de aproveitar cada partida para dar o máximo. Queremos acreditar em nós e na nossa tática".