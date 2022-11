Scholes critica Cristiano Ronaldo: "Missão cumprida, burro"

Paul Scholes, ex-internacional inglês e médio do Manchester United, deixou, esta terça-feira, críticas a Cristiano Ronaldo depois de ter sido anunciada a saída do internacional português dos "red devils". Ferdinand e Rooney também já reagiram.

Partilharam o mesmo balneário entre 2003 e 2009, na primeira passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, mas Paul Scholes foi tudo menos meigo na reação à saída do internacional português do clube inglês. Através das redes sociais, o ex-médio partilhou a notícia da saída de CR7 de Old Trafford com a frase "missão cumprida, burro".

Cristiano Ronaldo foi criticado por Scholes Foto: Instagram

PUB

Rio Ferdinand, antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no United, também já reagiu ao comunicado, considerando a decisão "inevitável". "O Cristiano obviamente deu aquela entrevista com a ideia de que não estava feliz e que queria sair do clube. Ele deixou isso bem claro. Acho que o Erik ten Hag conseguiu o que queria nesta situação também. Ambas as partes estão felizes e podemos seguir em frente", afirmou o antigo central em declarações à BBC. Já Wayne Rooney, um dos visados na entrevista do internacional português durante a entrevista a Piers Morgan, não se mostrou surpreendido: "Não havia outra hipótese, mas é lamentável porque ele foi uma ajuda fantástica para o clube. Desejo-lhe o melhor para onde quer que ele vá", afirmou.

Cristiano Ronaldo já não é jogador do Manchester United. Depois da polémica entrevista do internacional português ao jornalista Piers Morgan - na qual o camisola sete garantiu não respeitar o treinador, Erik ten Hag, e acusou o clube inglês de parar no tempo - os "red devils" emitiram um comunicado no qual revelam que o capitão da seleção nacional já não vai mais vestir a camisola dos ingleses esta época, por mútuo acordo.

O internacional português, que tinha contrato com o United até ao final da temporada, já reagiu ao comunicado dos "red devils", garantindo, sem esquecer os adeptos, que o amor que tem pelo clube inglês, pelo quase teve duas passagens, se mantém intacto.