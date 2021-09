"Schumacher está aqui. De maneira diferente, mas está aqui"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Um documentário acerca da vida de Michael Schumacher vai estrear a 15 de setembro, na Netflix. A mulher do antigo piloto participa no filme e fala sobre a saúde do alemão, após o grave acidente sofrido em 2013, enquanto praticava esqui nos Alpes franceses.

O heptacampeão do Mundo de Fórmula 1 caiu e bateu com a cabeça numa rocha, tendo ficado com graves lesões cerebrais. A informação sobre o estado de saúde do piloto sempre foi muito reservada e mantida no foro privado da família. No entanto, a dias da estreia do documentário sobre o piloto, a "Race fans" avançou com algumas declarações de Corinna Schumacher, que revela que a família sente falta do campeão.

"Claro que sinto falta do Michael todos os dias, mas não sou a única: os filhos, a família, o pai, toda a gente que está próxima dele. Todas as pessoas sentem falta dele, mas o Michael está aqui. De maneira diferente, mas está aqui e isso faz-nos ter força", diz Corinna, acrescentando que Schumacher continua a fazer terapia e que a família tem feito todos os esforços no sentido da recuperação do alemão. Salienta ainda, segundo o site de desporto motorizado, a vontade que têm em fazê-lo sentir a presença da família e que a ligação entre todos se mantém.

"Estamos a tentar seguir como uma família da forma que Michael gostaria e seguimos com as nossas vidas. A vida privada é vida privada, ele sempre disse isso. É muito importante para mim que possa desfrutar da sua vida privada o máximo possível. Michael sempre nos protegeu e agora estamos a protegê-lo", disse.