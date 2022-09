Scolari elimina Palmeiras, de Abel Ferreira

JN/Agências Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Athletico Paranaense, do castigado Luiz Felipe Scolari, acabou com o sonho do tri do Palmeiras, de Abel Ferreira, ao empatar 2-2 no Allianz Park, na segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores.

Depois do desaire por 1-0 em Curitiba, o Verdão chegou a parecer embalado para repetir 2020 e 2021, ao chegar ao 2-0, com um golo do central paraguaio Gustavo Gómez, aos 55 minutos, após o tento inaugural de Gustavo Scarpa, logo aos três.

Na parte final, acabou, no entanto, por pesar o facto de o Palmeiras estar reduzido a 10 elementos desde os 45+3 minutos, por expulsão de Murilo, algo que o Athletico aproveitou para chegar à igualdade e à sua segunda final, 17 anos depois.

PUB

Pablo reduziu aos 64 minutos, num 2-1 que levaria o encontro para os penáltis, e, aos 85, o uruguaio David Terans restabeleceu a igualdade no jogo, com um pontapé de fora da área de pé esquerdo, que ainda desviou num defesa. Dois golos de dois suplentes.

O Palmeiras ainda conseguiu, mesmo com 10, encostar o Athletico à sua área na parte final, mas não logrou marcar o terceiro golo e, pela primeira vez, à terceira época, Abel Ferreira caiu numa eliminatória da Libertadores.

Na final, também vai estar, certamente, o Flamengo, que recebe hoje no Maracanã o Velez Sarsfield, depois da goleada por 4-0 conseguida na Argentina, onde o avançado Pedro foi a grande figura, ao conseguir um hat-trick.