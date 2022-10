"Se fica no chão é porque não é bom". Diogo Jota lesiona-se e deixa seleção em alerta

O jogador português Diogo Jota lesionou-se, este domingo, no jogo diante do Manchester City e deixou o relvado de maca.

Titular no ataque do Liverpool na vitória sobre o Manchester City, Diogo Jota foi obrigado a abandonar o jogo já nos instantes finais: o português lesionou-se e teve de ser transportado para fora do relvado de maca, sendo rendido pelo grego Kostas Tsimikas. A pouco mais de um mês do arranque do Mundial, Jota deixa, assim, a seleção em alerta, ainda mais com Klopp a considerar o lance preocupante.

"Ele sentiu muita dor naquele momento, mas não faço ideia do quão mau poderá ser. Se ele fica no chão é porque não é bom. Gostaria de não ter de falar disso. Quando vi que estava no chão e não houve muito contacto, podemos ver que alguém toca no pé dele e talvez o músculo tenha esticado. Temos de esperar e ver o quão mau é", afirmou.

Um golo de Salah deu, este domingo, a vitória ao Liverpool frente ao bicampeão Manchester City, por 1-0, num encontro entre rivais na corrida ao título nos últimos anos, para a 11.ª jornada da Liga inglesa.