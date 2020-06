"Se Messi te dá conselhos, só tens de ouvir"

JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Frenkie De Jong diz que o jogador argentino é, "de longe, o melhor do Mundo" e que tem muito a aprender com ele, colega de equipa no Barcelona.

O futebolista holandês Frenkie de Jong disse, este domingo, que está a aprender muito no Barcelona, especialmente com Lionel Messi, cujos conselhos ouve, uma vez que o argentino é "o melhor do Mundo".

"Se ele [Messi] te dá conselhos, só tens que o ouvir, porque ele é, de longe, o melhor do Mundo. Às vezes, ele diz que preciso de ser mais profundo ou de jogar por fora. São pequenas coisas, mas fazem a diferença", disse, em entrevista à BBC Radio 5.

A cumprir a primeira época no Barcelona, o médio, de 23 anos, considera que a adaptação "está a correr bem", apesar de, normalmente, jogar numa posição diferente da que atuava no Ajax.