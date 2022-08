Se superar o Midtjylland, Benfica terá pela frente o Dínamo Kiev ou o Sturm Graz no play-off

JN Hoje às 11:14 Facebook

Dínamo Kiev ou Sturm Graz, um destes será o adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões caso as águias afastem o Midtjylland, na 3.ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos.

No dia em que disputa a primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Midtjylland (20:00 horas, no Estádio da Luz), o Benfica ficou a saber que, caso ultrapasse os dinamarqueses, terá pela frente o Dínamo Kiev ou o Sturm Graz no play-off de acesso à fase de grupos.

O Dínamo Kiev afastou o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, na ronda anterior, enquanto o Sturm Graz estreia-se na prova na 3.ª pré-eliminatória.

A primeira mão disputa-se nos dias 16 e 17 de agosto, ficando a segunda agendada para 23 e 24 de agosto.

O vencedor de eliminatória entre o Benfica e o Midtjylland jogará o primeiro jogo do play-off em casa.