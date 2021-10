"Se tenho algo a dizer sobre os árbitros, digo", atira Conceição

Nuno A. Amaral Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto abordou a queixa que lhe foi movida pela APAF depois de ter criticado o VAR do jogo com o Paços de Ferreira

Na antevisão do dérbi deste sábado com o Boavista, Sérgio Conceição foi questionado sobre a possível abertura de um processo pelo Conselho de Disciplina, na sequência de uma queixa da APAF após as declarações feitas há uma semana pelo treinador sobre a arbitragem do jogo com o Paços de Ferreira, e disse que isso não o condiciona.

"Sei que tenho muitos processos, mas não me sinto nada condicionado. Se tenho algo a dizer sobre os árbitros, digo. Dei a minha opinião sobre um determinado lance do jogo, e neste caso estava lá o árbitro que nos vai apitar amanhã [Tiago Martins], mas podia estar outro qualquer. A opinião não foi positiva, mas também têm opiniões sobre mim. Os adeptos julgam-me. Os jogadores são criticados, os dirigentes a mesma coisa. E sobre os árbitros não se pode dizer que estiveram bem ou menos bem? Dei apenas a minha opinião sobre um lance em que considero que fomos prejudicados", afirmou o técnico portista.

Os dragões chegam ao dérbi portuense depois de uma derrota nos Açores que os afastou da Taça da Liga e Conceição negou a ideia de que esse tenha sido um desaire pouco significativo por ter sido numa prova menos relevante. "Independentemente da competição, eu quero sempre ganhar e não sei qual é o adepto que gosta de perder. Eu não gosto e já disse após o jogo que podíamos e devíamos ter feito muito mais para continuar na Taça da Liga. Foi uma partida em que tudo nos correu mal, houve muita coisa má, mas foi tudo analisado e esse jogo já passou", referiu.

Sobre o duelo com o Boavista, Conceição sublinhou que "um dérbi é sempre apetecível" e que o F. C. Porto terá de se apresentar "ao melhor nível" para ganhar. "O estado de espírito não é o melhor quando não se tem um resultado positivo, mas isso não interfere com a preparação para o jogo. Claro que não ando tão bem-disposto, mas não andamos aqui para ser simpáticos uns com os outros. O Boavista é uma equipa muito equilibrada e tem um plantel interessante. Apesar de ter um ou outro jogador lesionado, isso não vai facilitar em nada a nossa tarefa. Desde que sou treinador do F. C. Porto, já fiz vários jogos com o Boavista e eles jogaram sempre de forma muito aguerrida e com muita emoção".

Se os dragões não perderem o dérbi, completarão um ano sem derrotas no campeonato, mas o treinador desvalorizou esse facto: "O único comentário que me vem à cabeça é que o F. C. Porto não joga só no campeonato, joga em várias competições".