Seba será observador na equipa técnica de Roberto Martínez na seleção

Jesús Seba, antigo futebolista espanhol que em Portugal representou o Desportivo de Chaves e o Belenenses, entre 1998 e 2002, vai ser técnico adjunto do compatriota Roberto Martínez na seleção portuguesa de futebol.

Após a designação, o mês passado, de Roberto Martínez, como sucessor de Fernando Santos no comando da seleção portuguesa de futebol, sabe-se agora que o também espanhol Jesús Seba integrará a futura equipa técnica das quinas, como treinador adjunto.

Segundo o JN apurou, na equipa técnica do novo selecionador, Seba terá a missão de observação de adversários e jogadores.

Na oportunidade, será o reencontro entre Jesús Seba e Roberto Martínez, dado que jogaram juntos no Wigan (Inglaterra) e voltaram a cruzar-se nas equipas técnicas do Everton, também no futebol inglês e, mais tarde, na seleção da Bélgica, a anterior ocupação.

Jesús Seba Hernández, de 48 anos e natural de Saragoça, foi avançado e fez a maior parte da carreira em Espanha. Em Portugal, representou o Desportivo de Chaves (1998/99) e o Belenenses (de 1999/2000 a 2001/02). Acabou a trajetória como jogador em 2010/11, ao serviço do CD Oliver (Espanha).