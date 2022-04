Sebastián Báez derrota Maric Ciclic e vai jogar com Gasquet nos "quartos"

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O argentino Sebastián Báez eliminou esta quinta-feira o croata Marin Cilic, terceiro cabeça de série, na segunda ronda do Estoril Open, e vai defrontar o francês Richard Gasquet nos quartos de final.

Num encontro que colocava frente a frente a juventude do jogador de Buenos Aires, de 21 anos, e a experiência do campeão do Open dos Estados Unidos de 2014, de 33 anos, levou a melhor Báez, que assegurou a passagem aos quartos de final, com os parciais de 1-6, 6-1 e 6-4, ao fim de uma hora e 51 minutos.

Sebastián Báez, 59.º classificado no 'ranking' ATP, disputou a primeira final ATP da carreira, este ano, em Córdoba e, na terra batida do Estoril, já havia superado na estreia João Sousa (6-1 e 6-3), campeão do Estoril Open em 2018, antes de hoje derrotar Cilic, semifinalista há um ano do torneio português do ATP Tour.

O francês Richard Gasquet (80.º), vencedor do Estoril Open de 2015, voltou também a somar mais um triunfo no court central, ao bater o "qualifier" boliviano Hugo Dellien (85.º) em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-2, ao cabo de duas horas e 12 minutos.

Uma vez ultrapassado Dellien, o gaulês, antigo top 10 mundial, foi o primeiro tenista a garantir a qualificação para a fase seguinte da prova no Clube de Ténis do Estoril, onde vai defrontar agora o jovem Sebastián Baéz.