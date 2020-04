Sebastian Coe preocupado com incertezas sobre Jogos Olímpicos em 2021

JN/Agências Hoje às 20:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Sebastian Coe, presidente da World Athletics, organismo máximo do atletismo a nível mundial, mostrou-se esta quarta-feira preocupado por a realização dos Jogos Olímpicos em 2021 ainda não ser dada por certa.

"Parece-me muito claro que não se pode estar sempre a adiar os Jogos Olímpicos", disse Coe, em entrevista divulgada pela agência Associated Press. O líder da World Athletics comentava o facto das autoridades japonesas terem admitido o quadro de novo adiamento caso a pandemia não seja dominada.

"Chega-se a um momento em que temos de nos questionar, espero que estejamos longe disso", questionou Coe, principal responsável executivo pelos Jogos de Londres em 2012.

A decisão de adiar os Jogos de Tóquio para o verão de 2021 foi assumida ainda em março, mas agora a Associação Médica do Japão sustenta que será difícil que haja Jogos, a menos que vacinas eficazes sejam desenvolvidas.

"Estou com esperança genuína em que a pandemia seja travada. Não sei o suficiente para sequer poder especular sobre vacinas... mas estou seguro que as equipas médicas governamentais estão a trabalhar para isso no momento", comentou Coe.

O adiamento dos Jogos já levou a que os Mundiais de atletismo passassem do próximo ano para agosto do próximo ano, em Eugene (Oregon), logo a seguir aos Jogos da Commonwealth de Birmingham, Inglaterra, uma conjugação que Coe classificou de "dor de cabeça".

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 860 mil doentes foram considerados curados.