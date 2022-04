Sebástian Perez: "Ideia de Petit caiu muito bem na equipa"

JN/Agências Hoje às 14:12 Facebook

Sebástian Perez apontou à "maneira particular de falar" do treinador, Petit, como fator importante para a estabilidade do Boavista na Liga. Um triunfo ante o Arouca significará uma reta final "mais tranquila", acredita.

"Ele foi jogador e conhece muitas coisas que os atletas podem sentir. Assim que chegou, adaptámo-nos à sua ideia, que caiu muito bem na equipa. Jogou imenso pela seleção portuguesa e em outras equipas, pelo que sabe o que sentimos em cada treino e jogo", notou o médio, porta-voz dos axadrezados aos jornalistas, antes de mais um treino aberto organizado pelo clube no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto.

De volta aos triunfos, quatro jornadas depois diante do Famalicão (2-1), o Boavista atingiu a barreira dos 30 pontos a seis jornadas do fim, tendo dilatado para nove a vantagem sobre a zona de descida direta e ficado a três da primeira metade da tabela.

"Estamos a pensar positivo. Depois de uma vitória muito importante, estamos focados no jogo com o Arouca. [A permanência] é uma luta com poucos pontos de diferença, mas a vitória dá confiança e permite trabalhar com mais tranquilidade. Temos embates difíceis contra rivais diretos, mas há que continuar a trabalhar muito bem e a jogar bem", vincou ​​​​​​​Sebastián Pérez, internacional pela Colômbia, ele que é o jogador mais utilizado no Boavista, esta época, tendo participado em 32 partidas em todas as provas.

O Boavista recebe o Arouca no próximo sábado, dia 9 de abril, em jogo da 29.ª jornada da Liga. O apito inicial do encontro está marcado para as 18:00.