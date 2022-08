Secretário continua internado em estado crítico

Nuno A. Amaral Hoje às 21:54 Facebook

Ex-futebolista está "estabilizado" desde que sofreu um AVC, mas tem prognóstico reservado

Carlos Secretário está a lutar pela vida depois de ter sofrido, no passado domingo, um acidente vascular cerebral (AVC). O ex-jogador do F. C. Porto e da seleção portuguesa, atual comentador do Porto Canal, mantém-se internado nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar Gaia/Espinho, em estado crítico, com prognóstico reservado.

Em mensagem publicada ao início da noite desta segunda-feira, na rede social Instagram, Lara Secretário, filha do ex-futebolista, agradeceu o "carinho e apoio" recebidos pela família assim que se tornou pública a "grave condição" do pai. "O estado é crítico, mas estamos em oração na esperança de dias melhores", escreveu.

Ao que o JN apurou, Secretário encontra-se "estabilizado" desde que sofreu o AVC, sem poder receber qualquer visita. O Centro Hospitalar Gaia/Espinho não prestou qualquer informação oficial sobre o estado do ex-futebolista.