Secretário de Estado discutiu a sustentabilidade do futebol com António Salvador

As medidas propostas pelo presidente braguista "com vista à evolução do futebol e do desporto em Portugal" foram um dos principais temas de conversa com o membro do Governo.

João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, visitou, esta segunda-feira, o Sporting de Braga, para conhecer as instalações do clube e para reunir-se com António Salvador.

De acordo com informação oficial do clube minhoto, a "cimeira prolongou-se com a apresentação da reflexão e das propostas do SC Braga para o futebol português", numa reunião em que "António Salvador frisou a urgência de um amplo rol de medidas com vista à evolução do futebol e do desporto em Portugal, sublinhando a necessidade de um vasto consenso e a importância da tutela nestes processos". O encontro prolongou-se "por mais de seis horas".

"Agradeço a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado e o interesse que manifestou nesta visita, mas também a partilha de ideias sobre o que se pretende para o futuro do futebol e do desporto. Foi um encontro muito produtivo. Apresentamos a nossa análise e as nossas ideias, tendo presente que é fundamental acrescentar valor às nossas competições. Saio deste encontro muito satisfeito e com a certeza de que há caminho a ser trilhado em conjunto e em benefício coletivo", disse António Salvador.

Por sua vez, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, salientou "a importância da reflexão sobre a competitividade e a sustentabilidade do futebol nacional".

"Congratulo a iniciativa do SC Braga de fazer uma reflexão profunda. Partilharam comigo essa reflexão e essa estratégia e importa agora que ela seja debatida por toda a gente do futebol português porque, de facto, é merecedora de uma reflexão profunda e aponta para o crescimento de curto-médio prazo do futebol português e da sua maior sustentabilidade", acrescentou.