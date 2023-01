Secretário de volta ao Dragão após sofrer AVC

Miguel Pataco Hoje às 20:41 Facebook

O antigo jogador do F. C. Porto e da seleção nacional, Carlos Secretário, voltou, este domingo, a sentir as emoções de um jogo de futebol ao vivo. O antigo lateral e extremo direito marcou presença no Estádio do Dragão para assistir à partida com o Famalicão e até participou na antevisão do mesmo, aos microfones do Porto Canal.

Depois de ter sofrido, em agosto do ano passado, um acidente vascular cerebral e de ter passado os últimos meses em recuperação, Secretário recebeu uma enorme salva de palmas quando o seu nome foi anunciado pelo speaker do estádio e ambas as equipas assinalaram o momento.

F. C. Porto e Famalicão ofereceram camisolas das respetivas equipas ao antigo internacional português, sendo que a dos dragões estava personalizada com o número 7.