Secretário já está na "fase de reabilitação"

Lara Secretário, filha de Carlos Secretário, revelou, este domingo, que o ex-jogador do F. C. Porto entrou numa nova fase de recuperação.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, Lara informou que o pai já está na "fase de reabilitação". "É com grande esperança que comunico que o meu pai, Carlos Secretário, já se encontra em fase de reabilitação para iniciar uma nova fase da recuperação. Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram e transmitiram mensagens de muita força e amor ao meu pai," escreveu.

Carlos Secretário, antigo internacional português que representou o F. C. Porto em duas passagens na década de noventa e na primeira década dos anos 2000, com passagem pelo Real Madrid pelo meio, está hospitalizado desde agosto depois de ter sofrido um AVC.