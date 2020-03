Sede do Coimbrões assaltada durante a madrugada

José Pedro Gomes Hoje às 15:45 Facebook

A sede do Sporting Clube de Coimbrões, localizada no interior do Parque de Jogos Silva Matos, em Vila Nova de Gaia, foi esta madrugada assaltada. Ladrões levaram o cofre, computadores, projetores e até as taças do clube.

Segundo contou ao JN Vítor Oliveira, presidente do emblema gaiense, cuja equipa sénior participa na Série B do Campeonato Portugal, "os prejuízos são elevados", descrevendo que "além do material que foi roubado, o assalto causou grandes danos materiais".

"Levaram o cofre inteiro, que continha algum dinheiro e uns emblemas em ouro para os nossos sócios, os computadores, projetores, taças que o clube tinha conquistado, e até uma pasta com as licenças dos atletas. Para piorar partiram tudo, os danos materiais são elevados", disse o dirigente.

Vítor Oliveira disse que "ainda é cedo para contabilizar o prejuízo total", mas garantindo que "para um clube, de pequena dimensão, como o Coimbrões será sempre "uma grande contrariedade".

O assalto terá acontecido durante a madrugada, mas só de manhã, quando um funcionário do clube chegou ao local deu o alerta, tendo sido chamada de imediato a PSP e estando a previsto a presença de elementos da Polícia Judiciária esta tarde, para iniciarem a investigação.

Devido ao surto do coronavírus em Portugal, o Sporting Clube de Coimbrões tinha toda a sua atividade suspensa.