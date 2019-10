Seferovic chamado à seleção da Suíça

Hoje às 17:29 Facebook

Haris Seferovic foi, esta sexta-feira, chamado à seleção da Suíça pelo selecionador Vladimir Petkovic. O avançado do Benfica é opção para o técnico para as partidas com a Dinamarca, a 12 de outubro, e Irlanda, no dia 15.

O ponta-de-lança integra a convocatória de Petkovic, que não conta com Xherdan Shaqiri, uma das grandes referências da formação helvética, por lesão.

O lateral Loris Benito, atualmente no Bordéus de Paulo Sousa, que passou pelos encarnados na época 2014/2015, também integra a convocatória.