Bis de Darwin deixa águias mais perto da final four

Um bis do avançado Darwin Nuñez no espaço de cinco minutos, a somar ao golo de Seferovic no primeiro tempo, colocam o Benfica a vencer o Sporting da Covilhã, por 3-0, na terceira jornada do Grupo A, uma vantagem que a manter-se até ao fim garante às águias um lugar na final four da Taça da Liga.

As águias tiveram o ascendente no primeiro tempo, mas os serranos também criaram perigo, levando uma bola aos ferros.

Aos 28 minutos, Seferovic colocou os da casa a vencer, após um livre estudado, tudo ao primeiro toque, com Gonçalo Ramos a assistir o avançado suíço para o primeiro golo.

Veja o golo de Seferovic (1-0):

Aos 39 minutos, os serranos ficaram a jogar com menos um, por expulsão de Tembeng.

Até ao intervalo, manteve-se a vantagem mínima benfiquista.

No segundo tempo, a formação da Luz continuou a ter mais posse, mas sem a traduzir em oportunidades de golo, até que aos, 68 minutos, Gilberto fez falta sobre Rafa na área do Sporting da Covilhã. E na conversão do castigo máximo, o avançado Darwin Nuñez não desperdiçou para elevar a conta para 2-0.

Veja o golo de Darwin Nuñez (2-0):

Cinco minutos depois, Darwin Nuñez elevou a conta para 3-0, uma vantagem que, neste momento, coloca as águias na Final Four da Taça da Liga. O avançado correu da esquerda para o meio e rematou, com o guarda-redes Léo a não agarrar a bola e a deixá-la entrar na baliza.

Veja o golo de Darwin Nuñez (3-0):