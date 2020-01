Seferovic de regresso à titularidade na estreia de Weigl

JN Hoje às 18:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Aves defrontam-se, esta sexta-feira, às 19 horas, no Estádio da Luz, no arranque da 16.ª jornada da Liga. Julian Weigl, reforço de inverno, é a grande novidade no onze apresentado por Bruno Lage.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Weigl, Gabriel, Pizzi, Jota, Chiquinho e Seferovic

Onze do Aves: Beunardeau; Banjaqui, Dzwigala, Bruno Morais e Ricardo Mangas; Rúben Oliveira, Falcão e Estrela; Kevin Yamga, Mohammadi e Reko

Suplentes do Benfica: Zlobin, Caio, Cervi, Samaris, Gedson, Tomás Tavares e Vinícius

Suplentes do Aves: Szymonek, Enzo, Miguel Tavares, Afonso Figueiredo, Bruno Lourenço, Wellington e Cláudio Tavares