Seferovic de volta aos convocados da Suíça para dupla jornada com Portugal

O avançado, que alinha no Benfica, faz parte da lista de convocados da Suíça para o duplo confronto com Portugal, do grupo 2 da Liga das Nações A de futebol.

Apesar de ter sido pouco utilizado pelo Benfica esta temporada (15 jogos e cinco golos), Seferovic está de regresso às escolhas do selecionador Murat Yakin, depois de ter falhado as partidas de outubro e de novembro de 2021 e de março de 2022.

Da lista dos 26 jogadores convocados, destaque para a continuidade de Shaqiri, que está agora a atuar nos Estados Unidos da América, nos Chicago Fire, e para a estreia absoluta de Mattia Bottani, extremo do Lugano.

A Suíça defronta Portugal em 5 de junho, em Lisboa, e em 12 do mesmo mês, em Genebra.

Também a contar para o grupo 2 da Liga das Nações A, a seleção helvética vai medir forças com a República Checa, em 2 de junho, em Praga, e com a Espanha, em 9, igualmente em Genebra.