Seferovic e Pedro Gonçalves travam duelo de goleadores

Atacantes Seferovic e Pedro Gonçalves entram em campo ambos com 18 golos e vão lutar pelo título de melhor marcador do campeonato de 2020/2021.

Com a questão do título decidida e o segundo lugar muito complicado para as águias - face à vantagem do F. C. Porto -, Benfica e Sporting enfrentam-se amanhã (18 horas), na Luz, com o foco na rivalidade histórica e o título de melhor marcador da Liga em aberto, num duelo entre Seferovic e Pedro Gonçalves, ambos com 18 golos.

Uma luta, na penúltima etapa da prova, entre armas fundamentais das equipas no atual percurso. Com menos minutos que o atacante leonino (29 jogos e 2085, contra 30 encontros e 2553) e uma melhoria de performance na última parte da prova, o avançado internacional suíço procura repetir o triunfo de 2019, ao invés do leão que corre por uma estreia no título de melhor goleador.