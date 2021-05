Seferovic e Pote: goleadores com créditos firmados

Rui Almeida Santos Hoje às 00:00 Facebook

Seferovic e Pedro Gonçalves bisaram no dérbi e chegam à última jornada igualados na tabela dos artilheiros da Liga.

Há quase 60 anos que não se via nada assim em dérbis na Luz, para o campeonato. Benfica e Sporting proporcionaram um festim de golos, sete no total, que evocam o 4-3 com que os encarnados derrotaram os leões em 1963. No clássico deste sábado, muito contribuíram os dois principais goleadores da Liga, Seferovic e Pedro Gonçalves, que vão entrar na última jornada da prova igualados no topo da tabela dos melhores marcadores, com 20 golos.

Tanto o internacional suíço como o sub-21 português estrearam-se a bisar num dérbi lisboeta, o expoente máximo de duas exibições de encher o olho. No caso de Seferovic, a eficácia foi total, uma vez que concretizou os dois remates que fez à baliza de Adan, de acordo com os dados disponibilizados pela página de estatística, SofaScore.