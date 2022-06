Seferovic elogia Roger Schmidt

JN Hoje às 22:53 Facebook

Autor do golo da vitória (1-0) de Suíça neste domingo frente a Portugal, o avançado do Benfica, Seferovic, falou do seu futuro nos encarnados e do novo técnico.

"Tenho mais dois anos de contrato e gosto muito do Benfica. Agora vou de férias, depois vamos ver", salientou em declarações à RTP. Sobre Roger Schmidt, só elogios. "Disseram-me que é um bom treinador e gosta de bom futebol. Temos de o conhecer e trabalhar".

Relativamente ao triunfo sobre Portugal, mostrou-se satisfeito. "O meu golo? Significa três pontos para a Suíça. Era importante fazer 90 minutos e marcar. Jogámos bem e ganhámos, que é o mais importante", realçou.