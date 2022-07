Seferovic junta-se a Sérgio Oliveira no Galatasaray

JN Hoje às 21:31 Facebook

O Benfica anunciou, esta terça-feira, que chegou a acordo com o Galatasaray para o empréstimo de Haris Seferovic. Lá fora, De Ligt trocou a Juventus pelo Bayern Munique.

Benfica: O Benfica confirmou, esta terça-feira, que chegou a acordo com o Galatasary para o empréstimo de Haris Seferovic. O contrato é válido até ao final da próxima época (2022/23), sendo que o emblema da Luz não especificou mais nenhum detalhe. Desde que chegou à Luz, Seferovic marcou 74 golos em 188 jogos, com a época de sonho a acontecer em 2018/19, quando foi o melhor marcador da Liga.

Paços de Ferreira: Arthur Sales é reforço. O avançado brasileiro, de 20 anos, chega aos castores por empréstimo do Lommel SK, da segunda divisão da Bélgica.

Desportivo de Chaves: O emblema flaviense anunciou a contratação de Euller. O extremo-esquerdo, de 27 anos, atuava no AEL Limassol, do Chipre. No currículo conta ainda com passagens pelo Brasil, Japão e Arábia Saudita.

Vitória de Guimarães: João Aroso é o novo treinador adjunto dos vitorianos. Aos 49 anos, João Aroso passa a integrar a equipa técnica composta por Moreno Teixeira, Nuno Santos, Douglas, Rui Cunha e Ricardo Martins.

Juventus: É uma das grandes contratações deste mercado. Matthijs de Ligt trocou a Juventus pelo Bayer Munique. O defesa central neerlandês, de 22 anos, disputou 117 jogos ao serviço da "Velha Senhora", onde conquistou uma Taça de Itália e um campeonato italiano.