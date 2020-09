Seferovic marca mas não evita derrota da Suíça na Liga das Nações

JN Hoje às 22:16 Facebook

O avançado do Benfica Haris Seferovic marcou pela Suíça, mas mesmo assim não consegui evitar a derrota da seleção helvética, por 2-1, na Ucrânia, em jogo do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações.

O ucraniano Andriy Yarmolenko colocou os da casa em vantagem aos 14 minutos, mas pouco antes do intervalo o jogador das águias empatou.

Já no decurso do segundo tempo, Oleksandr Zinchenko fez o segundo golo do conjunto da Europa de Leste, que lhe garantiu a liderança do grupo, face à igualdade a uma bola registada entre a Alemanha e a Espanha.

Em Estugarda, o avançado germânico do Chelsea, Timo Werner, colocou a equipa em vantagem aos 51 minutos, mas José Gaya, defesa do Valência, estabeleceu a igualdade para La Roja aos 90+6 minutos.

No Grupo 3 da Liga B, a Rússia bateu a Sérvia, por 3-1, enquanto a Turquia perdeu, em casa, com a Hungria, por 1-0. No Grupo 4, Bulgária e Irlanda empataram a uma bola. Já o País de Gales foi vencer à Finlândia, por 1-0.

Na Liga C, a Moldávia não foi além de uma igualdade caseira frente ao Kosovo (1-1), em jogo do Grupo 3, enquanto no Eslovénia-GRécia se registou um nulo.

No Grupo 1 da Liga D, a Letónia empatou, sem golos, com Andorra, e as Ilhas Faroe impuseram-se, em casa, a Malta, por 3-2.