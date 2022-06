Seferovic na agenda do Besiktas e PSG já negoceia treinador

O presidente do Besiktas confirmou negociações por Seferovic e Fábio Vieira despediu-se do F. C. Porto. Sá Pinto vai regressar ao ativo e PSG já escolheu o novo treinador.

Benfica: O Besiktas está interessado na contratação de Seferovic. Segundo o presidente do clube turco, Ahmet Nur Çebi, há negociações. "Seferovic e Marko Arnautovic estão entre os principais candidatos na nossa lista. Estamos a negociar ambos", afirmou em declarações ao "NTV Spor". Na última época, o avançado suíço disputou 15 jogos e marcou cinco golos pelos encarnados.

Arouca: O espanhol Rafa Mújica assinou por duas épocas e mais uma de opção. Aos 23 anos, o ponta de lança formado no Barcelona parte para a segunda aventura fora do país, depois de uma transferência infrutífera para os ingleses do Leeds, em 2019/20, que culminou em empréstimos a Villarreal, Real Oviedo e Las Palmas, clube pelo qual atuou nas últimas duas épocas.

Oliveira do Hospital: A equipa já garantiu a inscrição na Liga 3 e um novo treinador. Nuno Pedro, que nas duas últimas épocas orientou o São João de Ver, vai assumir o comando do Oliveira do Hospital, confirmou o JN.

Arsenal: Fábio Vieira já é jogador dos "gunners", com o clube inglês a anunciar a chegada do antigo dragão. Em comunicado, o clube inglês afirmou que o médio português assinou um contrato de "longa duração", num negócio que vai render, para já, 35 milhões de euros aos cofres do clube azul e branco e que pode chegar aos 40, dependendo da concretização de objetivos desportivos. Fábio Vieira, que vai vestir a camisola 21 no Arsenal, passou 14 anos ao serviço do clube azul e branco. Na última temporada, mesmo não tendo sido um titular indiscutível, disputou um total de 39 jogos e marcou sete golos. No palmarés, despede-se com uma Youth League em 2019, dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

PUB

Eintracht Frankfurt: ​​​​​​Mario Gotze, que passou as duas últimas temporadas nos Países Baixos no PSV Eindhoven e chegou a ser apontado ao Benfica, é reforço do Eintracht Frankfurt, tendo assinado um contrato por três temporadas. Gotze, de 30 anos, regressa assim à Bundesliga, em que tem mais de 200 jogos disputados ao serviço do Borussia Dortmund, clube em que fez a sua formação, e do Bayern Munique. "Estou muito entusiasmado por jogar no Frankfurt, um clube que tem tido uma evolução extraordinária. Rapidamente, entendo que partilhamos os mesmos objetivos e estou muito feliz de voltar à Bundesliga e à Liga dos Campeões", disse.

PSG: O presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, confirmou que o PSG está a negociar para que o treinador do Nice, Christophe Galtier, assuma o comando técnico dos parisienses, garantindo que Zinedine Zidane nunca foi opção. "Escolhemos um treinador que será o melhor para o que queremos colocar em prática", disse em entrevista ao canal televisivo do clube, confirmando as negociações com o francês Galtier, de 55 anos. "Espero que cheguemos a um acordo rapidamente, mas respeito o Nice e o presidente [Jean-Pierre] Rivère, todos defendem seus interesses", acrescentou.

Inter de Milão: O treinador Simone Inzaghi renovou por mais um ano, até 2024. Depois de seis temporadas na Lazio, Simone Inzaghi chegou ao Inter de Milão em 2021, conduzindo o clube à conquista da Supertaça e da Taça de Itália e à segunda posição no campeonato, pelo qual lutou até à última jornada com o AC Milan.

Esteghlal: Ricardo Sá Pinto, que na última temporada não conseguiu impedir a descida do Moreirense à Liga 2, é o novo treinador do Esteghlal. O antigo avançado de 49 anos vai ter nova aventura no estrangeiro, depois de já ter trabalhado na Sérvia, Grécia, Arábia Saudita, Bélgica, Polónia, Brasil e Turquia. "Estou muito orgulhoso por treinar o maior clube do Irão e um dos maiores do mundo. Conheço os 40 milhões de adeptos do clube que são apaixonados, como eu", disse Sá Pinto, em declarações divulgadas na sua página do Instagram.