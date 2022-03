Seferovic negociado no final da época

Luís Antunes Hoje às 11:08 Facebook

SAD acredita que existem boas soluções no ataque como Yaremchuk e Gonçalo Ramos. Avançado suíço tem a porta de saída aberta e Darwin Núñez também.

A SAD dos encarnados está disposta a negociar o avançado Seferovic no final da época, apurou o JN. A linha de pensamento do Benfica é motivada por dois fatores: os encarnados acham que o internacional suíço, de 30 anos, tem mercado; e, por outro lado, também consideram que existem soluções no plantel capaz de preencher a vaga de Seferovic caso a transferência seja efetivada. Entre eles, Yaremchuk e Gonçalo Ramos, dois jogadores em quem a estrutura confia para atacar a próxima época. O primeiro foi contratado no último verão, enquanto o segundo é um produto da formação

Aliás, o ataque do Benfica pode sofrer uma remodelação na nova época, porque além de haver abertura para negociar a transferência de Seferovic, a SAD também admite a saída de Darwin Núñez mediante uma proposta acima dos 60 milhões de euros. O internacional uruguaio está a realizar uma excelente temporada e tem mercado em Espanha e Inglaterra. Atlético de Madrid, West Ham e Newcastle têm sido apontados como possíveis destinos.

Aos 30 anos, Seferovic está no ponto certo para ser negociado, porque além de já ser um jogador experiente o Benfica tem margem para ganhar algum dinheiro tendo em conta que o contrato termina em 2024. Cumpre a quinta temporada ao serviço do Benfica e tem um registo de 74 golos. Esta época, contudo, tem sido mais contida do ponto de vista ofensivo (apenas cinco golos) fruto de algumas lesões.