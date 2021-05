Seferovic nos convocados da Suíça para o Euro2020

JN/Agências Hoje às 21:22 Facebook

O avançado Haris Seferovic, do Benfica, integra a primeira lista de 29 convocados da Suíça para a fase final do Euro2020.

Seferovic integra os eleitos do selecionador Vladimir Petkovic, num grupo que irá sofrer três baixas no máximo até dia 1 de junho, a data limite imposta pela UEFA para cada seleção oficializar a lista final de 26 jogadores que vão disputar o próximo Europeu.

O avançado de 29 anos tem 20 golos marcados no campeonato e divide com Pedro Gonçalves (Sporting) a liderança da lista de melhores marcadores, quando falta disputar apenas uma jornada.

Nos eleitos de Petkovic, destaque para Granit Xhaka, do Arsenal, e Xherdan Shaqiri, do Liverpool, as grandes figuras da seleção helvética, e também para Loris Benito, lateral que defendeu as cores do Benfica em 2014/15 e que atualmente alinha no Bordéus, de França.

Os jovens Dan Ndoye e Andi Zeqiri, jogadores que nunca representaram a equipa principal da Suíça, aparecem com surpresa nas escolhas do selecionador helvético.

A Suíça vai disputar o Grupo A com Itália, Turquia e País de Gales.

Lista dos 29 jogadores convocados:

Guarda-redes: Yann Sommer (Borussia Monchengladbach/Ale), Jonas Omlin (Montpellier/Fra), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/Hol) e Gregor Kobel (Estugarda/Ale).

Defesas: Ricardo Rodriguez (Torino/Iya), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach/Ale), Manuel Akanji (Borussia Dortmund/Ale), Eray Comert (Basileia) Silvan Widmer (Basileia), Kevin Mbabu (Wolfsburgo/Ale), Fabian Schär (Newcastle/Ing), Loris Benito (Bordéus/Fra), Jordan Lotomba (Nice/Fra) e Becir Omeragic (Zurique).

Médios: Granit Xhaka (Arsenal/Ing), Remo Freuler (Atalanta/Ita), Denis Zakaria (Borussia Monchengladbach/Ale), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt/Ale), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt(Ale), Christian Fassnacht (Young Boys) e Edimilson Fernandes (Mainz/Ale).

Avançados: Ruben Vargas (Augsburgo/Ale), Xherdan Shaqiri (Liverpool/Ing), Admir Mehmedi (Wolfsburgo/Ale), Haris Seferovic (Benfica/Por), Breel Embolo (Borussia Monchengladbach/Ale), Mario Gavranovic (Dínamo Zagreb/Cro), Dan Ndoye (Nice/Fra) e Andi Zeqiri (Brighton/Ing).