Seferovic nos convocados para o Bessa e Florentino de fora por opção

Seferovic está de volta aos convocados, após lesão, integrando a lista de 20 jogadores, elaborada pelo técnico Bruno Lage, para o jogo do Benfica, esta sexta-feira (20.30 horas), no Bessa, frente ao Boavista, da 13.ª jornada da Liga.

A chamada do avançado suíço é a principal novidade na lista de convocados das águias, para o embate no Porto, frente aos axadrezados.

Surpreendente é a saída do lote de eleitos de Florentino, habitual opção e que foi titular na terça-feira, no empate (1-1), no reduto do Sporting da Covilhã, no jogo da Taça da Liga.

Em termos de boletim clínico estão indisponíveis, para o jogo no Bessa, os jogadores Rafa Silva, David Tavares e André Almeida.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin;

Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Ferro, Rúben, Jardel e Grimaldo;

Médios: Chiquinho, Gedson, Pizzi, Cervi, Taarabt, Caio, Samaris e Gabriel;

Avançados: Jota, Seferovic, Raul de Tomas e Vinícius.