Seferovic regressa ao Benfica e Bayern Munique reforça-se em Leipzig

Terminadas as competições nacionais, o mercado para 2023/24 já começa a mexer. Haris Seferovic terminou o empréstimo ao Celta de Vigo e vai regressar ao Benfica, enquanto o Bayern Munique assinou com um reforço de peso a custo zero. Grujic na mira da Lázio.

Benfica: Após ter sido emprestado ao Celta de Vigo, durante pouco mais de meia temporada, Haris Seferovic vai regressar ao Benfica. O clube espanhol comunicou que não vai avançar para a contratação do internacional suíço, que contribuiu para a permanência na La Liga. O atacante, de 31 anos, participou em 18 jogos, nos quais marcou por três ocasiões, e retorna à Luz, onde tem contrato até junho de 2024. Resta esperar para perceber se Roger Schmidt vai dar a oportunidade a Seferovic de permanecer no plantel.

Bayern Munique: Habituados a fazer grandes negócios com clubes alemães, os bávaros asseguraram a contratação de Konrad Laimer, médio internacional austríaco que termina uma ligação de seis temporadas ao Leipzig. O jogador, de 26 anos, chega numa transferência livre, após terminar contrato com o antigo clube, tendo assinado um vínculo válido até 2027.

"É um sonho que se torna realidade. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e, tal como eu, tem sempre grandes objetivos. Estou no sítio certo", afirmou Laimer.

Chipre: Um dia após a saída do Esteghlal, do Irão, Sá Pinto já tem nova aventura para a época que se avizinha. O treinador português vai assumir o comando do Apoel (Chipre), tornando-se no quarto treinador português a treinar os cipriotas, depois de Paulo Sérgio, Domingos Paciência e Bruno Baltazar. O técnico, de 50 anos, admitiu ter propostas mais interessantes financeiramente, mas revelou ter optado pelo APOEL devido ao desejo de conquistar títulos.

"Será uma época difícil, mas estou otimista. Sei que estou a chegar a um clube que ficou longe dos títulos nos últimos tempos e tem alguns problemas financeiros. Estou confiante. Conheço a história do APOEL. Sei que tem muitos adeptos. Sinto-me preparado para lidar com a pressão", afirmou Sá Pinto.

Lázio: Segundo o "Corriere Dello Sport", o emblema italiano tem Marko Grujic na lista de potenciais substitutos de Milinkovic-Savic e terá mesmo feito chegar o interesse ao F. C. Porto, clube com o qual o sérvio tem contrato até 2026. A cumprir a terceira temporada nos dragões, Grujic foi utilizado em 39 partidas, tendo marcado um golo, e junta-se a Gedson Fernandes (Besiktas) , Thuram (Nice) e Daniel Boloca (Frosinone), como um dos alvos mais apetecíveis para o emblema romano.

Valência: O emblema espanhol assegurou a contratação de Cenk Ozkacar, em definitivo, após o defesa central ter cumprido uma época por empréstimo na equipa espanhola. O turco esteve cedido pelo Lyon na última temporada e agora fica vinculado até 30 de junho de 2028 com o Valência. Em 2022/23, o central, de 22 anos, fez 21 jogos e uma assistência pelo clube.