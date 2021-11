Seferovic volta a voar na Taça com os castores

Luís Antunes Hoje às 20:51 Facebook

Goleador suíço joga quase três meses depois do último encontro. Jorge Jesus gere titulares

Haris Seferovic vai voltar a competir quase três meses depois do último embate (Tondela, a 29 de agosto) e integrar o ataque das águias no jogo com o Paços de Ferreira, na próxima sexta-feira (dia 19), inserido na quarta eliminatória da Taça de Portugal. O avançado suíço é o único atacante que ficou no Seixal sob as ordens de Jorge Jesus e deve regressar à competição no confronto com os castores, já que com o decisivo duelo com o Barcelona, da Liga dos Campeões, quatro dias depois, na cidade condal, o treinador deve gerir Yaremchuck e Darwin - ambos com jogos a 16, no caso do uruguaio na Bolívia. Gonçalo Ramos também está inserido na seleção de sub-21.

Na quinta época na Luz, o suíço realizou apenas dois jogos - Spartak de Moscovo (17 minutos) e Tondela (35m) - e ainda não marcou qualquer golo. Lesionou-se com um problema muscular em setembro e regressou ao banco de suplentes no último encontro com o Sporting de Braga, mas não foi utilizado.