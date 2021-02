JN Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

As partidas da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal vão realizar-se a 3 e 4 de março, ambas às 20.15 horas.

O F. C. Porto recebe o S. C. Braga no dia 3 de março, na quarta-feira, no Estádio do Dragão, após o empate por 1-1 no primeiro encontro.

Já o Benfica joga no Estádio da Luz com o resistente da Liga 2, o Estoril no dia 4, quinta-feira. A eliminatória está favorável às águias, pois venceram os canarinhos fora, por 3-1.