Segunda parte avassaladora garante goleada do Benfica

O Benfica venceu esta tarde o Santa Clara por 5-0, após uma segunda parte cheia de golos no Estádio dos Açores.

O Benfica somou a quinta vitória consecutiva no campeonato, ao golear o Santa Clara por 5-0. A equipa comandada por Jorge Jesus já era líder isolado da Liga à entrada para esta partida e garantiu três importantes pontos antes do clássico entre Sporting e F.C. Porto, que se realiza esta noite às 20.30 horas.

A primeira parte não correu de feição para as águias, que encontraram alguma dificuldade em chegar à área do Santa Clara e viram o adversário a criar perigo junto da baliza de Vlachodimos. No entanto, a eficácia falou mais alto e na primeira grande oportunidade de golo Rodrigo Pinho fez o 1-0 após passe de Grimaldo.

No começo do segundo tempo, Everton encontrou a desmarcação de Darwin Nuñez, que frente a frente com o guarda-redes não vacilou e alargou a vantagem da equipa visitante. Ao intervalo Jorge Jesus tinha colocado em campo Rafa para mexer com o jogo, e o extremo português fez exatamente isso. Aos 59 minutos rematou de fora de área e deixou Marco pregado ao chão, fazendo o 3-0.

Apenas três minutos depois Darwin Nuñez voltou a marcar pelo Benfica. O avançado uruguaio tirou um defesa do caminho e rematou de pé esquerdo para fazer o 4-0. Roman Yaremchuk entrou aos 63 minutos e aos 68' fechou a goleada do Benfica, ao finalizar um cruzamento de Grimaldo.

Com a vitória numa segunda parte com quatro golos em menos de 15 minutos, o Benfica soma 15 pontos, seguindo invicto na Liga portuguesa com cinco vitórias em cinco jogos.

