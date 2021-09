Segunda parte de luxo do Sporting vale goleada ao Benfica

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting goleou (5-1), este domingo, o Benfica, em partida da 2.ª jornada da zona Sul da Liga feminina, prova em que as leoas partilham agora a liderança com o Torreense.

Depois de terem chegado ao intervalo a vencer por 2-1, com golos de Brenda Perez e Joana Marchão, as sportinguistas rubricaram uma segunda parte de grande qualidade, domínio que lhes permitiu marcar mais três golos por intermédio de Joana Martins e Diana Silva (bisou).

Apesar de o Benfica ter sido a primeira equipa a acercar-se com perigo da área contrária, as sportinguistas foram mais eficazes na finalização e, depois de um primeiro aviso de Diana Silva, inauguraram o marcador, aos 10 minutos, num tiro de fora da área de Brenda Perez.

O golo moralizou o conjunto leonino, que ficou perto de ampliar a vantagem, aos 19 minutos, após boa combinação entre Brenda Perez e Marta Ferreira, que só não celebrou o golo devido a defesa da guarda-redes Carolina Vilão.

O Benfica respondeu num remate cruzado de Valéria Cantuário que foi travado por Doris Bacic, aos 36, minuto que antecedeu o lance que deu origem a uma grande penalidade favorável ao Sporting. Na marca dos 11 metros, Joana Marchão disparou sem hipóteses e ampliou para 2-0.

Antes do intervalo, que só chegou aos 45+12 minutos porque a benfiquista Catarina Amado - que foi substituída por Marta Cintra - foi assistida no relvado 11 minutos após choque de cabeça como Marta Ferreira, as águias reduziram, aos 45+8, para 2-1 por Valéria Cantuária, que aproveitou um erro de Carolina Beckert para marcar.

No segundo tempo, dois minutos bastaram à equipa comandada por Mariana Cabral para voltar a faturar num remate em zona frontal à entrada da área de Joana Martins que surpreendeu Carolina Vilão, guarda-redes que ficou mal na fotografia.

PUB

Até ao final, perante um oponente sem capacidade de reação, o Sporting materializou a sua superioridade no segundo tempo com mais dois golos, ambos apontados por Diana Silva, aos 61 e 78 minutos, que deram uma expressão ainda maior à goleada sobre as rivais.

Com o êxito alcançado, as sportinguistas - a par do Torreense - somam agora seis pontos em duas jornadas, enquanto as benfiquistas seguem na quarta posição com os mesmos três pontos com que entraram para a ronda atual.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete

Sporting -- Benfica, 5-1

Ao intervalo: 2-1

Marcadoras:

1-0, Brenda Perez, 10 minutos; 2-0, Joana Marchão, 38 de grande penalidade; 2-1, Valéria Cantuário, 45+8; 3-1, Joana Martins, 47; 4-1, Diana Silva, 61; 5-1, Diana Silva, 78

Equipas:

Sporting: Doris Bacic, Ana Borges (Inês Gonçalves, 82), Carolina Beckert, Melisa Hasanbegovic, Joana Marchão (Bruna Costa, 90+1), Fátima Pinto (Rita Fontemanha, 71), Brenda Perez, Andreia Jacinto, Joana Martins, Diana Silva (Ana Teles, 82) e Marta Ferreira (Alícia Correia, 71)

(Suplentes: Carolina Jóia, Bruna Costa, Rita Fontemanha, Ana Teles, Inês Gonçalves e Alícia Correia)

Treinadora: Mariana Cabral

Benfica: Carolina Vilão, Catarina Amado (Marta Cintra, 45+7), Ana Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves (Lara Pintassilgo, 69), Pauleta, Andreia Faria (Kika Nazareth, 45), Beatriz Cameirão, Valéria Cantuário (Nycole, 55), Ana Vitória (Christy Ucheibe, 69) e Cloé Lacasse

(Suplentes: Mariana Diogo, Marta Cintra, Nycole, Christy Ucheibe, Daniela Santos, Kika Nazareth e Lara Pintassilgo)

Treinador: André Vale

Árbitra: Sandra Bastos (AF Aveiro)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pauleta (59)

Assistência: 464 espetadores