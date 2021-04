Segunda parte demolidora compensa mau arranque da Oliveirense frente ao Reus

JN/Agências Hoje às 17:48 Facebook

A Oliveirense venceu (5-1), este sábado, o Réus na segunda jornada da Liga Europeia de hóquei em patins, igualando o Sporting na liderança do Grupo B e eliminando os espanhóis da competição.

Depois da derrota na sexta-feira contra o Sporting (5-3), o Réus era obrigado a ganhar e chegou cedo à vantagem, com o tento do capitão Joan Salvat, aos três minutos, mas apesar da má entrada, o atual quinto classificado do Campeonato Nacional conseguiu reagir ainda na primeira parte e foi em vantagem para o descanso, com golos de Franco Ferruccio (21) e Lucas Martínez (23).

Num segundo tempo demolidor, os oliveirenses dilataram a vantagem, com os bis de Martínez (27) e Ferrucio (36), e na conversão de um livre direto por Marc Torra (33), somando os três pontos e tendo uma vantagem de dois golos no confronto direto com o Sporting.

Os catalães entraram a vencer logo aos três minutos, graças a um desvio oportuno do capitão Joan Salvat, naquele que foi um primeiro tempo combativo, com um alto nível de agressividade e confusão entre jogadores.

O Reus poderia ter castigado ainda mais a má entrada da Oliveirense na pista, mas Àlex Rodríguez não conseguiu aproveitar uma grande penalidade, devido a uma grande intervenção de Xavi Puigbi, que voltou a segurar a diferença mínima por duas ocasiões, galvanizando a equipa para o ataque.

Os oliveirenses cresceram nos minutos seguintes e deu-se início a um duelo entre Lucas Martínez e Càndid Ballart, que tudo fazia para evitar o empate, mas aos 21 minutos, não teve capacidade para defender o remate colocado de Franco Ferruccio.

A dois minutos do intervalo, Martínez finalmente levou a melhor sobre o 'guardião', ao capitalizar uma boa jogada individual com um remate ao ângulo superior, operando a reviravolta no marcador antes do descanso.

O descanso fez bem aos jogadores do Oliveirense, que regressaram dos balneários com novo golo de Lucas Martínez, ao aproveitar um ressalto na área para levantar o esférico e bater Càndid Ballart, que voltou a levar a melhor sobre o avançado oliveirense dois minutos depois, ao defender um livre direto que ainda levou a bola ao ferro.

Pouco depois, Alex Rodriguez viu o cartão azul e deu a possibilidade a Marc Torra de aumentar a vantagem em novo livre direto, que não desperdiçou com um remate forte e colocado, e Franco Ferrucio aumentou a diferença três minutos depois, ao atirar de primeira depois de um grande passe de Jorge Silva.

A entrada forte no segundo tempo resolveu a partida para a formação de Paulo Pereira, com os guardiões Xavi Puigbi e Càndid Ballart em destaque nos minutos finais, evitando que o resultado sofresse mais alterações.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão Municipal do Luso, em Mealhada, Aveiro

Reus - Oliveirense: 1-5

Ao intervalo: 1-2

Marcadores:

1-0, Joan Salvat, aos três minutos; 1-1, Franco Ferruccio, 21; 1-2, Lucas Martínez, 23; 1-3, Lucas Martínez, 27; 1-4, Marc Torra, 33 (livre direto); 1-5, Franco Ferruccio, 36

Sob arbitragem de Rui Torres (Portugal) e Daniel Villar (Espanha), as equipas alinharam:

Reus: Càndid Ballart, Joan Salvat, Romà Bancells, Marc Julià e Àlex Rodriguez. Jogaram ainda: Ferran Giménez, Diego Rojas, Pablo Najéra e Felipe Castro.

Treinador: Jordi Garcia.

Oliveirense: Xavi Puigbi, Pedro Moreira, Marc Torra, Jorge Silva e Vítor Hugo. Jogaram ainda: Jordi Bargalló, Lucas Martínez, Henrique Magalhães e Franco Ferruccio.

Treinador: Paulo Pereira.

Ação disciplinar: cartão azul para Àlex Rodriguez (33).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.