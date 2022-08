Segunda vida de Marcano adia estreia de David Carmo

Depois dos quatro primeiros jogos da temporada, já só há dois totalistas no plantel dos dragões: Pepe e Marcano cumpriram os 360 minutos oficiais disputados até agora e tudo indica que a dupla de centrais se vai manter, depois de amanhã, frente ao Rio Ave, adiando a estreia do reforço mais caro de sempre da história dos azuis e brancos e entre dois clubes nacionais.

David Carmo foi contratado ao Braga por 20 milhões de euros, mas já era previsível que o início da carreira na Invicta não tivesse um impacto imediato, já que o central tinha dois jogos de castigo para cumprir - transitaram da época passada -, com Sérgio Conceição a entregar a Marcano o lugar que foi de Mbemba em 2021/22.

O espanhol voltou a formar dupla com Pepe e o sucesso é inegável, uma vez que os campeões nacionais só sofreram um golo nos quatro jogos oficiais já disputados. O espanhol, de 35 anos, foi, aliás, absolutamente decisivo na segunda jornada, ao apontar, já em cima do minuto 90, o golo que valeu o triunfo (0-1) em Vizela. Já havia marcado ao Marítimo, no arranque na Liga.