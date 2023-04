Segunda volta de sonho apura Lourosa para a fase de subida

Rui Almeida Santos Hoje às 16:01 Facebook

Última jornada da fase regular do Campeonato de Portugal confirmou a ida de Lusitânia de Lourosa, Salgueiros, 1.º Dezembro, Pêro Pinheiro e Lusitano de Évora à fase de subida à Liga 3, juntando-se aos já apurados Vianense, Amarante e Atlético.

O Lusitânia de Lourosa fechou em festa uma última jornada de loucos da Série B do Campeonato de Portugal, com quatro equipas a partirem para ela com a possibilidade de atingir os dois lugares de acesso à fase de subida à Liga 3. Aos lusitanistas juntou-se o Salgueiros, após uma reviravolta em Resende, na lista de apurados, ficando pelo caminho o Rebordosa e o Beira-Mar.

Em Alpendorada, o Lusitânia de Lourosa sabia que apenas dependia de si para atingir a fase de promoção. Defrontava um adversário que ainda sonhava com a permanência, mas uma entrada em jogo demolidora por parte dos lusitanistas fechou cedo a questão.

Aos 11 minutos os lourosenses já venciam por 2-0, ao intervalo a vantagem era de quatro golos, com um penálti desperdiçado pelo meio, e no fim o placard mostrava um expressivo 6-1.

"Somos uma equipa com muita fome. Tentamos resolver os jogos rapidamente para depois os controlarmos. Ontem, resultou na plenitude", explica o treinador, Jorge Pinto, que quando chegou a Lourosa, precisamente antes do jogo da primeira volta frente ao Alpendorada, encontrou a equipa abaixo da linha de água, a dez pontos de distância da zona de acesso à fase de subida.

Nos momentos mais atribulados, o plantel procurou blindar-se e pensar sobretudo no que seria capaz de fazer para os superar. "No futebol, as coisas nem sempre são como idealizamos. Nessa fase, procurávamos passar uma mensagem de que éramos muito melhores do que aquilo que os resultados deixavam transparecer e que dependia só de nós as coisas poderem correr melhor", refere o capitão Mika.

Os bons resultados começaram a surgir e a equipa agarrou-se com todas as forças a essa onda positiva. "Sabíamos que não tínhamos margem de erro e conseguimos algo que, se calhar, há quatro meses, ninguém imaginava", vinca Jorge Pinto, com Mika a falar mesmo num sentimento de "dever cumprido".

Segue-se a fase de subida e em Lourosa ninguém esconde o desejo de regressar à Liga 3 na próxima época. "Agora é que vai começar o nosso campeonato", diz Jorge Pinto, que ainda não perdeu desde que assumiu o comando dos lusitanistas e vê na equipa uma "vontade muito grande de continuar esta saga, sabendo que existem adversários que também querem ganhar".

Oito clubes lutam por quatro vagas

A fase de subida do Campeonato de Portugal divide-se em duas séries, compostas cada uma por quatro equipas. Serão promovidos à Liga 3 os dois primeiros classificados de cada grupo.

O Lusitânia de Lourosa integra a série mais a norte, juntamente com o Salgueiros, o Vianense e o Amarante. A sul, Pêro Pinheiro, 1.º Dezembro, Atlético e Lusitano de Évora lutam pela promoção.

Por outro lado, Merelinense, Pedras Salgadas, Monção, Maria da Fonte, São Martinho, Bragança, Leça, Machico, Alpendorada, Castro Daire, Resende, Guarda Desportiva, Coruchense, União da Serra, Loures, Arronches e Benfica, Alcaíns, Rio Maior (desclassificado), Esperança de Lagos, Angrense, Olhanense e Ferreiras foram despromovidos aos respetivos campeonatos distritais.

Por definir estão ainda duas vagas na Série D, devido ao adiamento dos jogos Serpa-Angrense e Praiense-Vasco da Gama devido ao mau tempo sentido no arquipélago dos Açores. Como também está na luta pela permanência, o Oriental Dragon viu o seu encontro com o Imortal ser igualmente reagendado.

Os três jogos disputam-se a 19 de abril, sendo que Praiense, Serpa, Vasco da Gama da Vidigueira ou Oriental Dragon tentam evitar a descida de divisão.

Os restantes clubes asseguraram a manutenção no Campeonato de Portugal.