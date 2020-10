Segundo teste a Pepe teve resultado negativo

JN Hoje às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O central do F. C. Porto falhou o jogo de abertura da sexta jornada da Liga, em Paços de Ferreira, depois de ter tido um resultado inconclusivo no exame de rotina à covid-19, mas não está infetado com o novo coronavírus.

O resultado do segundo teste não chegou a tempo para permitir a utilização do defesa na equipa de Sérgio Conceição, mas o JN sabe que foi negativo e, por isso, Pepe estará à disposição do técnico já no encontro da próxima terça-feira, com o Marselha, da terceira jornada da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão.