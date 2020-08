Seguradora paga pensão vitalícia por lesão em jogo de futebol entre colegas

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Seguradora condenada a pagar indemnização a funcionário de corticeira. Relação considera que lesão resulta de acidente de trabalho.

A seguradora de uma corticeira de Santa Maria da Feira foi condenada a pagar indemnização de cerca de sete mil euros a um trabalhador que se lesionou num jogo de futebol. O homem, então com 27 anos, sofreu uma entorse no joelho direito que lhe provocou rutura de ligamentos e incapacidade permanente de 3,96%.

Apesar de ser fora do local e do horário de trabalho, o Tribunal da Feira e a Relação do Porto consideraram que é um acidente laboral, pois tratava-se de um evento organizado pela empresa, que tinha convidado os seus trabalhadores.