Segurança do Benfica e Hugo Viana alvo de processos disciplinares

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Paulo Magalhães, segurança do Benfica, e a Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, após os incidentes no dérbi da 16.ª jornada.

Após a partida, ocorreram vários incidentes no túnel do Estádio da Luz, situação que até foi ouvida na transmissão televisiva, com Ruben Amorim a ter saído de repente da "flash interview" para serenar os ânimos.