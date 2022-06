Segurar a defesa é prioridade no verão para o Sporting

André Bucho Hoje às 23:22 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD leonina quer resistir ao forte interesse em Porro e Gonçalo Inácio, dois jogadores com muito mercado

Com a provável saída de João Palhinha e a possibilidade de Matheus Nunes ter o mesmo destino, a SAD pretende reduzir as saídas ao mínimo possível, tentando lucrar com os jogadores considerados excedentários. Se o meio-campo vai ser alvo de uma revolução, o mesmo não deve acontecer na defesa, onde a ideia passa por manter os indiscutíveis de Ruben Amorim. Desses, Gonçalo Inácio e Pedro Porro são alvos de cobiça por grandes emblemas europeus, mas, segundo apurou o JN, a Direção liderada por Frederico Varandas não dá margem de abertura para grandes negociações.

Ambos os jogadores têm cláusulas de rescisão de 45 milhões de euros e só uma proposta muito próxima desse valor poderá levar o Sporting a ponderar libertar os defesas. Porro, recentemente contratado de forma definitiva ao Manchester City por 8,5 milhões de euros, tem sido associado a Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid, enquanto Gonçalo Inácio tem sido alvo de inquéritos provenientes principalmente de Inglaterra, mas também de Espanha e Itália. No entanto, ainda não entrou nos gabinetes de Alvalade qualquer proposta formal pelos jogadores. Matheus Reis é outro defesa que tem sido alvo de abordagens, mas a vontade da SAD é continuar a contar com o polivalente brasileiro. A chegada de Jeremiah St. Juste por 9,5 milhões de euros iniciais deve ser o único investimento de grande volume na defesa, que, de resto, viu Feddal sair livre, após terminar contrato.