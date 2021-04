Seis clubes associam-se ao Feirense na ajuda ao Gonçalo

JN Hoje às 19:16 Facebook

O Feirense continua a recolher tampas de plástico para ajudar o pequeno Gonçalo, um menino de Santa Maria da Feira que sofre de uma doença rara, e mais seis clubes aliaram-se a esta causa. Depois de Estoril, Mafra, Ac. Viseu, Arouca e Cova da Piedade, foi a vez do Benfica, que recolheu 150 kg de material.

Há dois meses, o Feirense lançou uma campanha para ajudar Gonçalo, um menino de Santa Maria da Feira que sofre de uma doença rara, e não podia estar a correr melhor. Da Grécia chegou o apoio do treinador Pedro Martins e, agora, conseguiu criar uma grande união entre os clubes fora das quatro linhas, com a ajuda de Estoril, Mafra, Ac. Viseu, Arouca e Cova da Piedade e Benfica. Ao todo, já foi recolhida uma tonelada de materiais.

"Numa altura difícil, de pandemia, onde as ajudas escasseavam, o Feirense associou-se a esta causa e já recolheu uma tonelada de tampas, caricas e rolhas. Agradecemos a todos os que se juntaram a nós nesta causa que também tem uma vertente ambiental. Um obrigado também aos clubes por estes gestos solidários e até mesmo de fair-play", explicou Ricardo Vasconcelos, diretor de comunicação da SAD do Feirense.

"Envolvemos todo o Benfica Campus, desde atletas, famílias, staff e empresas que cá prestam serviços. Fizemos uma recolha em massa para ajudar o Gonçalo", afirmou Sandra Castro, do departamento social do Centro de Formação e Treino do Benfica.