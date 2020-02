Seis detidos por publicarem vídeo íntimo de técnico do Málaga

Hoje às 12:32 Facebook

A Polícia espanhola deteve seis pessoas no âmbito da investigação à divulgação na Internet de um vídeo de caráter íntimo e sexual do antigo treinador de futebol do Málaga, Víctor Sánchez.

Depois de um primeiro detido, em janeiro, as autoridades comunicaram, esta quarta-feira, ter efetuado mais cinco detenções, relacionadas com a divulgação das imagens no WhatsApp e no Twitter, que acabou por custar o emprego no Málaga a Victor Sánchez.

O técnico espanhol exige uma indemnização de 600 mil euros por danos morais ao dono do Málaga, o catari Abdullah Bin Nasser Al Thani, bem como a recondução no cargo de que foi despedido no dia 11 de janeiro, na sequência deste escândalo, no qual afirma estar a ser vítima de assédio e extorsão.