Seis favoritos ao trono do futebol mundial

A história do Campeonato do Mundo é um bom resumo de como o futebol não mudou quase nada desde que se fez gente. As seleções mais fortes e mais talentosas são, normalmente, as do costume e a 22.ª edição do evento será, teoricamente, mais do mesmo.

Nas 21 edições anteriores, houve apenas oito campeões diferentes e desses apenas o Uruguai e a Inglaterra chegam ao Catar fora do lote dos prováveis vencedores. Se as previsões voltarem a revelar-se acertadas, ainda não será desta que haverá uma surpresa, apesar da ideia formatada de que "os Mundiais são imprevisíveis e tudo pode acontecer". Nem por isso. Assim, a não ser que Portugal (ou outra) contrarie a tendência de falhar e desiludir na maior e mais importante competição de futebol, a partir de 18 de dezembro do registo histórico continuarão a constar oito campeões, com França, Argentina, Brasil, Alemanha e Espanha a apresentarem-se como as grandes candidatas ao trono. A haver uma (grande) surpresa, é possível que ela seja protagonizada por Países Baixos, Inglaterra ou Uruguai.

Argentina, Grupo C