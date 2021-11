Seis graus à chegada do Braga à Dinamarca 

João Faria, na Dinamarca Hoje às 20:15 Facebook

Frio na receção aos arsenalistas. Al Musrati, lesionado e Matheus, por motivos familiares, não seguiram viagem.

O Sporting de Braga já chegou à Dinamarca, onde na quinta-feira (17.45 horas, na SIC e SportTV1) joga com o Midtjylland, para a quinta jornada da Liga Europa.

Frio e seis graus de temperatura esperavam a equipa minhota, que aterrou em Karup ao início da noite desta terça-feira, após viagem tranquila de cerca de três horas, desde o Porto, num voo charter fretado a uma companhia de Malta.

O Braga seguirá agora de autocarro até Herning, cidade que receberá o jogo e que dista cerca de 25 quilómetros do aeroporto.

O técnico Carlos Carvalhal chamou 24 jogadores para este jogo, destacando-se as ausências de Al Musrati, que está lesionado e Matheus, por motivos familiares.

Ao final da tarde de quarta-feira o Braga faz o treino de adaptação ao recinto, sessão que será antecedida pela conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Após quatro jornadas, o Braga ocupa o primeiro lugar do Grupo F da Liga Europa e em caso de empate na Dinamarca assegura já, pelo menos, a segunda posição, que dá acesso à fase a eliminar da prova.