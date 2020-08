Seis jogadores da seleção de râguebi argentina infetados com covid-19

JN/Agências Hoje às 17:23 Facebook

Tomás Lezana, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, José Luis González e Federico Wegrzyn estão entre os 44 convocados pela federação para o estágio da seleção.

Seis jogadores da seleção de râguebi da Argentina testaram positivo à covid-19, anunciou, esta quarta-feira, a federação Argentina, quando os "pumas" preparam o Championship na Nova Zelândia.

No domingo, duas semanas depois de o governo autorizar o regresso da seleção aos treinos, foi revelado o caso do terceira linha Javier Desio, seguindo-se agora outros cinco atletas, todos assintomáticos, após exames realizados na segunda e terça-feira.

"Foram colocados em isolamento durante 14 dias e vão ser monitorizados clinicamente por especialistas", especificou o organismo, que vai retomar os treinos de grupo na quinta-feira, "sob regras de higiene e protocolos rígidos".

Esta quarta-feira, vão ser realizados mais testes, igualmente junto da equipa técnica, que serão repetidos nos próximos dias.

De 7 de novembro a 12 de dezembro disputa-se a nona edição do Championship, torneio do hemisfério sul que junta Argentina, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia, num total de 12 jogos em forma de campeonato.

O coronavírus está em alta na Argentina, com 8771 novos casos registados na quarta-feira para 360 mil pessoas infetadas no total: desde o início da pandemia, registaram 7563 mortes no país.