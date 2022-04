Seis mil protestantes invadem a "pedreira"

Escoceses do Rangers vão estar em força no Minho, na próxima quinta-feira, mas guerreiros estarão em maioria nas bancadas, no arranque dos quartos de final da segunda prova europeia de clubes.

Melhor casa da temporada à vista, depois de amanhã (20 horas, SIC), na "pedreira", na receção dos arsenalistas ao Rangers, da Escócia, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Glasgow são aguardados cerca de seis mil adeptos dos protestantes. Alguns escoceses já andam pelo Minho, mas a maioria só chega a partir de amanhã. Uma mobilização que obrigará à implementação de medidas especiais de segurança, na cidade dos Arcebispos.